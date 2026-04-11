Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Protezione civile Gaza, 'sette vittime in raid israeliano'

AA

GAZA, 11 APR - Raid aerei israeliani nel territorio palestinese hanno ucciso 7 persone nella notte, nonostante il cessate il fuoco in vigore dall'ottobre scorso. L'ha annunciato il servizio di soccorso della protezione civile di Gaza. Mahmoud Bassal, portavoce del gruppo, che opera sotto l'autorità di Hamas, ha affermato che un drone israeliano ha lanciato due missili vicino a un posto di polizia nel campo profughi di Al-Bureij. Oltre ai sette morti, ha aggiunto, diverse altre persone sono rimaste ferite, quattro delle quali in modo grave. L'esercito israeliano ha affermato di essere al lavoro per verificare le informazioni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
GAZA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario