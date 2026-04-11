Protezione civile Gaza, 'sette vittime in raid israeliano'

GAZA, 11 APR - Raid aerei israeliani nel territorio palestinese hanno ucciso 7 persone nella notte, nonostante il cessate il fuoco in vigore dall'ottobre scorso. L'ha annunciato il servizio di soccorso della protezione civile di Gaza. Mahmoud Bassal, portavoce del gruppo, che opera sotto l'autorità di Hamas, ha affermato che un drone israeliano ha lanciato due missili vicino a un posto di polizia nel campo profughi di Al-Bureij. Oltre ai sette morti, ha aggiunto, diverse altre persone sono rimaste ferite, quattro delle quali in modo grave. L'esercito israeliano ha affermato di essere al lavoro per verificare le informazioni.