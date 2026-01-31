Giornale di Brescia
Protezione civile Gaza, 28 le vittime, anche 7 bambini

ROMA, 31 GEN - L'agenzia di protezione civile di Gaza, controllata da Hamas, afferma di aver recuperato i corpi di 28 persone uccise da attacchi aerei israeliani in sette diverse località della Striscia di Gaza da questa mattina. Sette, afferma l'agenzia, sono bambini. Ci sono ancora persone disperse sotto le macerie. Lo riporta il quotidiano israeliano Haaretz. Dei 28 morti un terzo sono donne, un uomo anziano e altri quattro sono agenti della polizia di Hamas, aggiunge l'agenzia di protezione civile. Il ministero della Salute di Hamas segnala anche 30 feriti, alcuni in condizioni critiche.

