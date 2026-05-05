Protezione civile, domani temporali al Centro-Nord

ROMA, 05 MAG - Dalle prime ore di domani previsti temporali su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile. Valutata per la giornata di domani allerta arancione per rischio idrogeologico su due settori nord-occidentali della Toscana. Valutata inoltre allerta gialla su settori di Lombardia, Piemonte e Liguria e sull'intero territorio di Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio.