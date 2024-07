Protezione civile, allerta rossa per il vulcano Stromboli

Un'intensa nube di cenere lavica e materiale piroclatisco si è alzata a Stromboli dalla Sciara del fuoco, 03 luglio 2024. Secondo i primi rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia Osservatorio etneo di Catania potrebbe essere stata causata dalla presenza di una valanga di detriti in quella parte dell'edificio vulcanico che sarebbe collassata. /// An intense cloud of lava ash and pyroclate material rose on Stromboli from the Sciara del Fuoco, Italy, 03 July 2024. According to the first findings of the National Institute of Geophysics and Volcanology Etna Observatory of Catania, it could have been caused by the presence of an avalanche of debris in that part of the volcanic edifice that would have collapsed. ANSA/ GIANLUCA GIUFFRE'