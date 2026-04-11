Proteste vicino a ministero Giustizia, 'Stato tortura, Cospito libero'

ROMA, 11 APR - "Contro il 42 bis, lo Stato tortura. Alfredo libero" e "Se viviamo è per far saltare la testa dei re. Con Sara e Sandro". Sono questi alcuni degli slogan sugli striscioni esposti oggi pomeriggio in via Arenula a Roma, a pochi metri dal ministero della Giustizia, durante un'assemblea pubblica a cui ha partecipato un gruppo di persone, protestando contro la possibile proroga del carcere duro per l'anarchico Alfredo Cospito, detenuto al regime di 41 bis. I manifestanti hanno dato appuntamento per la manifestazione che si svolgerà nella capitale il prossimo 18 aprile, sempre di solidarietà per Cospito. Tra gli striscioni, anche i riferimenti agli anarchici Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, i due militanti morti lo scorso 19 marzo mentre stavano fabbricando un ordigno in un casale nel Parco degli Acquedotti a Roma.