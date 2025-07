Proteste e principi incendio in Cpr Bari, 'condizioni disumane'

BARI, 23 LUG - Principi di incendio e proteste negli ultimi due giorni all'interno del Centro di permanenza e rimpatrio (Cpr) di Bari vengono segnalati da collettivi di attivisti che inviano anche foto e video del fumo che fuoriesce dalla struttura. Secondo quanto comunicato, gli ultimi episodi risalirebbero a ieri. La polizia conferma che ieri dei migranti hanno dato fuoco ad alcune suppellettili e a materassi, per cui sono intervenuti anche i vigili del fuoco. I collettivi segnalano che le proteste riguardano le "condizioni disumane" in cui si vive all'interno del Cpr. E riferiscono che ci sarebbe una persona "con fratture a gambe e braccia" che non verrebbe accompagnata in ospedale. Una circostanza, questa, che ha fatto riaccendere le proteste. Uno di loro, dopo aver partecipato alla protesta - riferiscono sempre gli attivisti - sarebbe stato messo "in isolamento all'interno del Cpr".