Proteste contro l'attacco all'Iran a New York e davanti la Casa Bianca

WASHINGTON, 28 FEB - Una protesta contro gli attacchi militari di Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha attirato diverse centinaia di persone a Times Square, a New York, e ha poi percorso Midtown Manhattan fino a Columbus Circle. La manifestazione è stata organizzata dal gruppo pacifista Answer Coalition. Una grande folla di manifestanti si è radunata anche vicino alla Casa Bianca per protestare contro l'attacco Usa all'Iran. "No alle bombe sull'Iran" e "No a una nuova guerra degli Stati Uniti in Medio Oriente", si legge sui cartelli agitati dai manifestanti mentre un gruppo di poliziotti e agenti del secret service pattuglia la zona in bicicletta. "Il popolo unito non sarà mai sconfitto", gridano alcuni tra la folla. "Fermate la guerra all'Iran". La protesta è stata organizzata da diversi gruppi tra cui 50501 D.C., Code Pink D.C. e il Palestinian Youth Movement.

WASHINGTON

