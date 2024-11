Protesta pro Palestina sotto il David di Michelangelo

Attivisti di Firenze per la Palestina hanno manifestato, domenica 3 novembre, alla Galleria dell'Accademia di Firenze, circondando il David di Michelangelo con le bandiere ed esponendo uno striscione in lingua inglese per chiedere "la fine dell'occupazione della Palestina da parte di Israele, dell'apartheid e del genocidio". 4 novembre 2024 ANSA/Firenze per la Palestina +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING NPK