++ Protesta per la Flotilla, indagati a Parma due assessori del Pd ++

PARMA, 11 MAR - Ci sono anche 4 esponenti del Pd, due assessori e due consiglieri comunali, tra i 21 destinatari di avvisi di fine indagine recapitati dalla Procura di Parma ad altrettanti indagati per la manifestazione dell'1 ottobre a sostegno della Global Sumud Flotilla, corteo che terminò con l'occupazione dei binari. L'indagine è firmata dal procuratore Alfonso D'Avino. L'avviso è stato notificato agli assessori alla sicurezza Francesco De Vanna, ai servizi educativi Caterina Bonetti, e alle consigliere Gabriella Corsaro e Victoria Oluboyo. I reati sono interruzione di pubblico servizio e blocco ferroviario e stradale.

Argomenti
PARMA

