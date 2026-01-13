Giornale di Brescia
Protesta nel Consiglio delle Marche per la vendita della raffineria Api

ANCONA, 13 GEN - "Fermiamo il disastro ambientale". Alcuni manifestanti del comitato "Mal'Aria" di Falconara Marittima (Ancona) hanno esposto lo striscione durante l'intervento dell'assessore regionale allo Sviluppo economico nelle Marche, Giacomo Bugaro, in risposta a un'interrogazione dell'opposizione sulla vendita della raffineria Api di Falconara all'azienda azera Socar. "La Regione dovrebbe esercitare un'azione di stimolo, con un atto concreto, che obblighi o inviti il governo a esercitare la golden power con le dovute garanzie sulle bonifiche del sito. - ha affermato Roberto Cenci del comitato - Se non verranno inseriti dei precisi impegni nell'atto di vendita questa rischia di diventare un'altra Montedison". "Il problema delle bonifiche è in quel sito è gravissimo e non può essere sottaciuto. - ha aggiunto Fabrizio Recanatesi - Noi chiediamo che nell'atto di compravendita venga attivato un fondo di garanzia per quelle bonifiche e chiediamo trasparenza".

