Protesta Centri sociali per la Fiamma Olimpica, 'non si gioca con guerra e genocidio'

ANCONA, 04 GEN - "Non si gioca con guerra e genocidio" e "Giù le mani dal Venezuela". Sono le scritte che campeggiano negli striscioni mostrati ad Ancona nel corso di un'iniziativa di contestazione promossa dai Centri sociali delle Marche ad Ancona in occasione del passaggio del Fiaccola delle olimpiadi invernali: la protesta, in particolare, è diretta contro la partecipazione di Israele ai giochi di Milano Cortina. La Fiamma Olimpica, oggi e domani nelle Marche, è arrivata ad Ancona alle 17 dove è in programma la festa in piazza Roma con la partecipazione degli sponsor Eni e Coca cola, che hanno organizzato alcune iniziative per il pubblico In questo contesto, sotto la pioggia, la protesta dei Centri sociali delle Marche anche con l'accensione di fumogeni rossi: "parlano di pace - è il concetto espresso dai manifestanti - mentre in tutta Europa si prepara il riarmo e la guerra, mentre l'esercito sionista continua ad uccidere e proprio all'indomani del gravissimo attacco statunitense alla repubblica bolivariana di Venezuela. Non si gioca con guerra e genocidio".