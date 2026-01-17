Prostituzione e riciclaggio, 5 arresti nel Padovano

CITTADELLA, 17 GEN - Nel corso della notte, i Carabinieri della Compagnia di Cittadella hanno eseguito cinque misure cautelari personali emesse dal GIP del Tribunale di Padova. I provvedimenti sono stati notificati ad altrettanti italiani accusati, a vario titolo, di reclutamento, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in concorso. L'attività d'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova, ha permesso di disarticolare un redditizio sistema di sfruttamento della prostituzione, celato dietro la facciata di un'attività di intrattenimento in un noto night club dell'Alta Padovana. Il locale è stato posto sotto sequestro. I particolari dell'operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.30 al Comando Provinciale Carabinieri di Padova.