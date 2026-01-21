Prosegue l'ondata di maltempo sulla Calabria, allerta rossa anche oggi

CATANZARO, 21 GEN - Prosegue l'ondata di maltempo sulla Calabria. Nella notte il ciclone mediterraneo Harry non ha dato tregua soprattutto ai litorali ionici, con forti mareggiate e danni sparsi sui lungomari reggino e catanzarese. Anche per oggi il bollettino della Protezione civile indica allerta rossa per questi settori. Possibile, secondo i modelli, un lento miglioramento a partire dal pomeriggio. A causa delle violente mareggiate si registrano allagamenti nel quartiere Lido di Catanzaro. La forza del mare ha infatti trasportato acqua e sabbia che ha inondato esercizi commerciali e l'ufficio postale nell'area del porto. Nella notte alcuni residenti hanno abbandonato spontaneamente le proprie case. L'amministrazione comunale ha fatto sapere che non si registrano al momento danni ad abitazioni o alla popolazione. Disagi alla circolazione per l'allagamento di alcune porzioni di lungomare e strade. Il dispositivo di soccorso del comando provinciale dei vigili del fuoco è stato rafforzato per far fronte alle mole di interventi: 63 quelli nella notte e concentrati in particolare nella città di Catanzaro. Altre 45 operazioni risultano ancora in corso. Richiamate in servizio quattro squadre e una speleo-fluviale. Gli interventi si stanno concentrando, nello specifico, nel quartiere Lido per liberare le strade dall'acqua. Diverse le segnalazioni di alberi caduti nel Catanzarese senza però danni alle persone. Sulla Ss 108 bis Silana di Cariati, nel Cosentino, è stato invece chiuso il tratto al chilometro 50, a San Giovanni in Fiore, a causa di due alberi caduti. La situazione è costantemente monitorata dalla Protezione civile regionale guidata da Domenico Costarella. Copiosa la neve caduta nella notte sul Pollino, la Sila e l'Aspromonte. A Camigliatello Silano sono segnalati 30 centimetri; mentre a Monte Botte Donato, la cima più elevata dell'altopiano della Sila, viene segnalato circa un metro di neve.