Prosegue l'ondata di freddo in Alto Adige, -20 gradi in val di Vizze

AA

BOLZANO, 05 GEN - L'Alto Adige ha registrato la notte più fredda di questo inverno con -20 gradi a San Giacomo in val di Vizze e -19 gradi a Sesto Pusteria, il paese di Jannik Sinner. Nei prossimi giorni non è in vista un sostanziale cambiamento. Per martedì, la giornata dell'Epifania, si prevede tempo in prevalenza soleggiato. Vento freddo da nord. Anche mercoledì il tempo sarà soleggiato con temperature basse. A nord il clima sarà ancora ventoso. La giornata di giovedì inizierà con tempo molto soleggiato ma con tendenza ad aumento della nuvolosità da nordovest in giornata. Verso sera e nella notte successiva saranno possibili delle nevicate sulla cresta di confine. Venerdì cielo tra irregolarmente e molto nuvoloso.

BOLZANO

