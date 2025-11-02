Giornale di Brescia
Prosegue il rave nel Modenese, non sono previsti sgomberi

Ragazzi arrivano al rave party allo stabilimento abbandonato ex Bugatti a Campogalliano in provincia di Modena. Modena, 1 Novembre 2025. ANSA /ELISABETTA BARACCHI
MODENA, 02 NOV - Prosegue, nella fabbrica abbandonata dove negli anni Novanta venivano prodotte le supercar Bugatti, il rave che è cominciato ieri. Nello stabilimento di Campogalliano (Modena) ci sono alcune migliaia di persone, arrivate non solo dall'Italia, ma anche da molti paesi europei. Le forze dell'ordine, coordinate dalla procura, stanno monitorando la situazione e stanno presidiando gli ingressi. Attivi anche i vigili del fuoco, per monitorare le condizioni di sicurezza, e gli operatori di 118 e Croce Rossa che hanno allestito un presidio medico d'emergenza. Al momento non sarebbero previsti sgomberi. Il rave, denominato 'Witchtek', il party della strega, è il remake di quello andato in scena nel periodo di Ognissanti del 2022, che portò al primo decreto del governo Meloni che si era insediato da pochi giorni.

