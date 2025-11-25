Giornale di Brescia
Prorogata chiusura confini con la Slovenia per altri 6 mesi

TRIESTE, 25 NOV - La sospensione del trattato di Schengen alla frontiera con la Slovenia è stata confermata per altri 6 mesi, vale a dire fino al 18 giugno 2026. Lo ha deciso il ministero dell'Interno, come precisa il quotidiano Il Piccolo, informando che la misura è apparsa sul sito della Commissione europea. Si tratta, scrive ancora Il Piccolo, della notifica dell'Italia numero 484 da quando sono stati abbattuti i confini interni ai Paesi Schengen. La Commissione Ue spiega che la sospensione degli accordi sui confini è motivata dal "continuo rischio di infiltrazioni terroristiche nei flussi migratori nella Rotta balcanica, la crisi in Medio Oriente e in Ucraina, l'alta presenza di reti di trafficanti di esseri umani e l'innalzamento del livello di allerta associato con il Giubileo e delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali". Le Olimpiadi invernali sono previste tra Milano e Cortina dal 6 al 22 febbraio 2026 e le Paralimpiadi dal 6 al 15 marzo 2026. I controlli ai confini con la Slovenia erano stati introdotti inizialmente il 21 ottobre 2023 temendo possibili infiltrazioni terroristiche nella Rotta balcanica in seguito all'attentato di Hamas del 7 ottobre. Avrebbe dovuto avere una durata di 10 giorni, ma le continue proroghe avevano chiuso i valichi fino al 19 gennaio 2024 e, da quel momento, per altri 5 mesi e poi ancora altri 6 mesi.

