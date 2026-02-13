Giornale di Brescia
Proprietario spara in aria, ladro muore dissanguato in recinzione

AREZZO, 13 FEB - Un ladro è morto dissanguato ieri sera sulle colline di Arezzo dopo esser stato messo in fuga coi complici dai proprietari di una villa che hanno sparato un colpo di arma da fuoco in aria a scopo intimidatorio dopo che è scattata la sirena dell'allarme. Secondo una ricostruzione il malvivente si sarebbe ferito mortalmente scavalcando la recinzione. Una lacerazione a vasi sanguigni primari gli ha causato il decesso. Il cadavere ora è in un vigneto. I complici, pare due, non lo hanno soccorso e sono scappati. Ricerche a tappeto delle forze dell'ordine.

AREZZO

