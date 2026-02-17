Proprietari Sannazaro alle istituzioni 'non ci abbandonate'

NAPOLI, 17 FEB - "Non ci abbandonate" è l'appello arrivato da Lara Sansone e Salvatore Vanorio, i proprietari del teatro Sannazaro di Napoli, alle istituzioni che hanno fatto un sopralluogo nell'area del teatro - il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l'assessore regionale alla Cultura Onofrio Cutaia e il prefetto di Napoli, Michele di Bari - nel corso di un colloquio riservato. E' quanto apprende l'ANSA da fonti istituzionali.