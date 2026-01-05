Pronto il piano sicurezza per la chiusura del Giubileo, varchi e droni

ROMA, 05 GEN - Scatterà domani mattina alle 7 il piano sicurezza per la chiusura del Giubileo, con circa cento agenti delle forze dell'ordine dislocati attorno al colonnato di piazza San Pietro per i controlli ai varchi con metal detector. Previste due aree con postazioni di filtraggio per un primo controllo e 'check station' in piazza del Sant'Uffizio, via della Conciliazione e via di Porta Angelica. In campo anche droni in dotazione alla Questura di Roma e collegati con il Centro per la gestione della sicurezza dell'evento per monitorare eventuali criticità. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla galleria Pasa e alla direttrice di Porta Cavalleggeri, da cui è previsto il transito delle autorità che parteciperanno alla cerimonia di chiusura della Porta Santa, tra cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Agli equipaggi del nucleo Pol Metro sarà affidata la vigilanza delle stazioni della metropolitana mentre la polizia fluviale monitorerà il tratto di Tevere a ridosso con l'area della cerimonia.