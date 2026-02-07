Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Promotori firme, ora aspettiamo il Cdm per una nuova data del referendum

AA

ROMA, 07 FEB - "In qualità di promotori della raccolta di firme per l'indizione del referendum sul testo della legge di revisione costituzionale pubblicato nella G.U. n. 253 del 30.10.2025 accogliamo con grande soddisfazione la decisione dell'Ufficio Centrale per il Referendum della Corte di Cassazione. Siamo, pertanto, molto soddisfatti del complessivo risultato raggiunto, già preceduto dalla risposta positiva dei 546.463 cittadini che hanno firmato, ed ai quali è rivolto il nostro ringraziamento. Restiamo in fiduciosa attesa della decisione del Consiglio dei Ministri in merito alla fissazione della nuova data del referendum". E' quanto si legge in una nota dei 15 giuristi promotori della raccolta di 500mila firme per l'indizione del referendum sulla riforma della Giustizia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario