Promotori firme, ora aspettiamo il Cdm per una nuova data del referendum

ROMA, 07 FEB - "In qualità di promotori della raccolta di firme per l'indizione del referendum sul testo della legge di revisione costituzionale pubblicato nella G.U. n. 253 del 30.10.2025 accogliamo con grande soddisfazione la decisione dell'Ufficio Centrale per il Referendum della Corte di Cassazione. Siamo, pertanto, molto soddisfatti del complessivo risultato raggiunto, già preceduto dalla risposta positiva dei 546.463 cittadini che hanno firmato, ed ai quali è rivolto il nostro ringraziamento. Restiamo in fiduciosa attesa della decisione del Consiglio dei Ministri in merito alla fissazione della nuova data del referendum". E' quanto si legge in una nota dei 15 giuristi promotori della raccolta di 500mila firme per l'indizione del referendum sulla riforma della Giustizia.