Progetta omicidio della fidanzata, fermato dalla polizia

UDINE, 05 MAR - Scopre il presunto tradimento della fidanzata in un video, si procura una pistola e si mette in auto per raggiungerla, con l'intenzione di ucciderla, ma viene fermato dalla Polizia che lo monitorava nell'ambito di un'inchiesta che stava conducendo. E' accaduto a Udine. Protagonista della vicenda è un cittadino pachistano, di 31 anni. Nel corso di questa inchiesta, gli investigatori hanno appreso che l'uomo stava cercando una pistola per uccidere la ormai ex fidanzata, che, a suo dire, nel corso della relazione l'avrebbe tradito con un suo connazionale. Appena lo straniero si è impossessato dell'arma, i poliziotti l'hanno intercettato e fermato al casello autostradale di Udine Sud, mentre era alla guida della propria auto. Era in possesso di una pistola Beretta calibro 22, con caricatore inserito con 6 proiettili, pronta all'uso, custodita in una tasca della felpa. Il cittadino pachistano è stato arrestato per detenzione e porto illegale di pistola. Il Gip ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.