Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Professore italiano sulla Duke of York 'provato ma sta bene'

GENOVA, 15 MAG - "Sta bene" ma è psicologicamente provato Stefano Vanin, padovano, professore associato di Zoologia presso l'Università di Genova, che si trova sulla Duke of York, la nave della spedizione alle Maldive sulla quale hanno viaggiato anche i cinque italiani morti durante un'immersione. Lo fa sapere l'ateneo genovese che è in continuo contatto col professore.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
GENOVA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...