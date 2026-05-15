Professore italiano sulla Duke of York 'provato ma sta bene'

GENOVA, 15 MAG - "Sta bene" ma è psicologicamente provato Stefano Vanin, padovano, professore associato di Zoologia presso l'Università di Genova, che si trova sulla Duke of York, la nave della spedizione alle Maldive sulla quale hanno viaggiato anche i cinque italiani morti durante un'immersione. Lo fa sapere l'ateneo genovese che è in continuo contatto col professore.