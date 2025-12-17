Giornale di Brescia
Professore del Mit ucciso a colpi d'arma da fuoco vicino a Boston

WASHINGTON, 16 DIC - Un professore del Massachusetts Institute of Technology è stato colpito a colpi d'arma da fuoco e ucciso nella sua abitazione. Lo riferiscono i media Usa. Nuno F.G. Loureiro, 47 anni, di origini portoghesi, è stato trovato lunedì sera nella sua casa nell'elegante sobborgo bostoniano di Brookline. È stato trasportato in ospedale con ferite da arma da fuoco ed è stato dichiarato morto martedì, ha riferito l'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Norfolk. L'ufficio del procuratore ha fatto sapere che l'indagine per omicidio è tuttora in corso. L'ufficio del procuratore ha fatto sapere che l'indagine per omicidio è tuttora in corso. L'università ha dichiarato che Loureiro era "membro del corpo docente nei dipartimenti di Scienze e Ingegneria Nucleare e di Fisica, nonché direttore del Plasma Science and Fusion Center del Mit". Loureiro, originario del Portogallo, desiderava diventare uno scienziato fin dall'infanzia, secondo quanto riferito dal MIT. Lo scienziato di grande talento è entrato a far parte della facoltà del MIT nel 2016 e "è rapidamente diventato noto come uno studioso creativo, un amministratore di talento e un mentore entusiasta", ha dichiarato in una nota la presidente del Mit, Sally Kornbluth.

