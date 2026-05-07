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Profanazione tomba di Pamela, perquisite fino a tarda notte case Dolci e genitori

BERGAMO, 07 MAG - Sono proseguite, senza esito, fino a tarda notte le perquisizioni dei carabinieri nella casa di Sant'Omobono Imagna di Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini, da ieri indagato per vilipendio di cadavere e profanazione di sepolcro nell'inchiesta sul furto della testa dal cimitero di Strozza della ventinovenne uccisa lo scorso 14 ottobre a Milano. I carabinieri hanno perquisito l'abitazione del quarantunenne imprenditore edile e anche quella dei genitori, senza alcun esito.

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