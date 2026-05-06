Profanato il cadavere di Pamela Genini, l'ex fidanzato dai carabinieri

- BERGAMO, 06 MAG - L'ex fidanzato di Pamela Gemini, Francesco Dolci, si è presentato al Comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, dove poco dopo è giunto anche il suo legale, l'avvocato Eleonora Prandi. I carabinieri stanno indagando sulla profanazione al cimitero di Strozza (Bergamo) della tomba della giovane uccisa, il cadavere decapitato e la testa rubata.