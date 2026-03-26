Profanato il cadavere di Pamela Genini, la modella uccisa a Milano

BERGAMO, 26 MAR - Il cadavere di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa lo sorso ottobre a Milano dall'ex compagno, il 52enne Gianluca Soncin, è stato trafugato — ora è sotto sequestro dell'autorità giudiziaria — e decapitato. La macabra scoperta, anticipata nel corso del programma 'Dentro la notizia', condotto su Canale 5 da Gianluigi Nuzzi, e confermata all'ANSA, risale a lunedì scorso quando il feretro, custodito nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, doveva essere trasferito dal loculo alla cappella di famiglia. Gli inquirenti, sono al lavoro per identificare i responsabili e chiarire il movente di un gesto.