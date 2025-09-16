Giornale di Brescia
Prof israeliano difende Idf, Politecnico sospende rapporto

Paolo Corgnati rettore politecnico partecipa all'inaugurazione dell’anno accademico della Scuola di Sviluppo del centro internazionale di formazione dell’ILO presso Campus ILO, 16 maggio 2025 ANSA/ALESSANDRO DI MARCO
TORINO, 16 SET - Al Politecnico di Torino Pini Zorea, docente dell'università israeliana di Braude, ospite (guest lecturer) di un corso di dottorato, durante una lezione ha difeso l'Idf definendolo "l'esercito più pulito al mondo". Il Politecnico condanna quanto espresso dal docente e precisa che il corso è di sua esclusiva titolarità senza alcuna collaborazione con l'Università di Israele. "Appena venuto a conoscenza dell'inaccettabile esternazione, ho disposto, con effetto immediato, l'interruzione del modulo e la sospensione di ogni rapporto con il docente", commenta con fermezza il rettore Stefano Corgnati che convocherà il docente per un chiarimento. "Il Politecnico, anche attraverso i suoi organi di governo, ha da sempre condannato con piena evidenza - sottolinea il rettore - ogni forma di violenza, ripudiando la guerra e esprimendo sdegno e riprovazione per il continuo massacro della popolazione civile a Gaza, sollecitando altresì le istituzioni governative e universitarie a impegnarsi fattivamente per raggiungere una situazione di pace. Tale posizione è oggi ancora più forte e risoluta a seguito degli inaccettabili eventi di questi giorni". Contro il corso hanno protestato gli studenti Pro Palestina. Gli attivisti del Collettivo Autorganizzato Universitario e di Cambiare Rotta sostengono che fra gli argomenti principali ci sarebbe anche il rilevamento e riconoscimento facciale in sistemi in tempo reale. La lezione del docente Zorea Pini si è svolta nell'ambito dell'insegnamento "Principles of digital image processing and technologies" all'interno del corso di dottorato in Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, corso che prevede anche lezioni erogate da ospiti (guest lecturer) internazionali. L'insegnamento di dottorato, a scelta libera con 16 ore di lezione sulle tecniche di base di analisi delle immagini, è attivo dal 2022. Il docente era un guest lecturer in mobilità didattica nell'ambito del programma Erasmus+ dell'Unione Europea. Il corso di dottorato è di esclusiva titolarità del Politecnico di Torino, senza alcuna collaborazione con la Braude University.

