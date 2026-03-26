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Prof accoltellata, il tredicenne scrisse su Telegram 'la ucciderò'

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BERGAMO, 26 MAR - "Visto che a quanto pare i 'ragazzi' non capiscono cosa sia giusto e cosa no, userò questo a mio vantaggio: non posso essere incarcerato, dato che in Italia l'età minima per la responsabilità penale è 14 anni, non posso nemmeno essere processato, quindi farò quello che ho sempre voluto fare: uccidere lei e chiunque cercherà di impedirmelo". È un passaggio di un lungo messaggio che il tredicenne che ieri ha accoltellato la sua prof a Trescore Balneario (Bergamo) aveva scritto sul suo canale Telegram in un lungo post intitolato 'Manifesto. Soluzione finale' scritto in inglese. "Sono giunto alla conclusione che non posso più vivere una vita così. Una vita piena di ingiustizie, mancanza di rispetto e banalità. Sono stanco di tutto questo, quindi - ha scritto - ho deciso che la soluzione perfetta è prendere in mano la situazione. Ucciderò la mia insegnante di francese":. "La scelta non è casuale, è mirata - ha aggiunto -. Le piace prendermi di mira, umiliarmi davanti a tutti, fare commenti cattivi, battute di cattivo gusto e giustificare la violenza contro di me anche quando sono chiaramente la vittima" ha aggiunto .

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