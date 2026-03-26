Prof accoltellata: Barbara Berlusconi, 'social e minori emergenza nazionale'

ROMA, 26 MAR - "Condivido la linea del ministro Valditara: limitare l'uso degli smartphone nelle scuole e, più in generale, introdurre leggi più stringenti sull'accesso ai social per i minori è una scelta necessaria e non più rinviabile, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca". Lo afferma in una nota Barbara Berlusconi. "Come 'Fondazione Barbara Berlusconi' siamo impegnati su questo fronte con un intenso lavoro di sensibilizzazione, su un tema di cui ancora non si percepisce fino in fondo la gravità, anche rispetto all'impatto crescente dell'intelligenza artificiale - aggiunge la terzogenita di Silvio Berlusconi -. Abbiamo avviato progetti di studio e prevenzione, anche in collaborazione con un'importante scuola inglese, e promosso analisi con istituti di ricerca che mostrano come molti genitori si sentano impreparati e disorientati". Secondo Barbara Berlusconi, "i dati e l'esperienza delle famiglie convergono: meno esposizione digitale significa più equilibrio, più relazioni reali e meno fragilità. I genitori non possono essere lasciati soli: serve una responsabilità più forte delle istituzioni e delle piattaforme. Proteggere i minori - conclude - oggi significa avere il coraggio di mettere regole chiare".