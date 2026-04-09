Prof accoltellata a Trescore, gip conferma la comunità per il tredicenne

BERGAMO, 09 APR - Il gip di Brescia Daniela Martino ha sciolto nel pomeriggio la riserva espressa nell'udienza del 2 aprile scorso al tribunale per i minori di Brescia e ha disposto il collocamento in comunità nei confronti del tredicenne che lo scorso 25 marzo ha accoltellato la sua professoressa di francese, Chiara Mocchi, ora fuori pericolo e dimessa, nella loro scuola media a Trescore Balneario. Il giudice ha disposto la misura di sicurezza provvisoria del riformatorio giudiziario nelle forme del collocamento in comunità, da individuare nel rispetto delle indicazioni del reparto di Neuropsichiatria infantile.