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Prof accoltellata a scuola, il sospettato è uno studente di 13 anni

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BERGAMO, 25 MAR - Sarebbe stata ferita da uno studente di 13 anni che frequenta la terza media l'insegnante di 57 anni di una scuola di Trescore Balneario (Bergamo) trasportata stamani in elicottero in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII del capoluogo. E' quanto emerge da una prima ricostruzione di quanto accaduto attorno alle 7.45 all'esterno dell'istituto di via Damiano Chiesa che ospita scuole elementari e medie. La docente - che sarebbe stata aggredita con un coltello - insegna lingue straniere. E' stata trasportata in ospedale in codice rosso.

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