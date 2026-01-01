Procuratrice svizzera, esclusa pista terroristica a Crans-Montana

ROMA, 01 GEN - L'esplosione nel seminterrato del bar a Crans-Montana non è stata un attacco terroristico. Lo ha detto la Procuratrice Generale Beatrice Pilloud: "Un attentato può essere assolutamente escluso". Lo riportano i media svizzeri. Già nelle prime ore della giornata la polizia cantonale aveva confermato di escludere che l'esplosione nel locale fosse un attentato terroristico.