Procuratore Utah,chiederò la pena di morte per il killer di Kirk
epaselect epa12373918 People look at tributes to slain conservative political activist Charlie Kirk, in Provo, Utah, USA, 12 September 2025 (issued 13 September 2025). Kirk was shot and killed on 10 September during a stop on his American Comeback Tour organized by Turning Point USA at Utah Valley University. Tyler Robinson has been arrested and identified as the suspected shooter. EPA/LINDSAY D'ADDATO
AA
WASHINGTON, 16 SET - Il procuratore dello Utah Jeff Gray ha annunciato in una conferenza stampa che chiederà la pena di morte per Tyler Robinson, il presunto killer di Charlie Kirk. Poco prima aveva illustrato le accuse.
