Procuratore Roma, sulla strage di Crans 'cooperazione rafforzata

BERNA, 19 FEB - Tra le procure di Roma e Sion è stato raggiunto un accordo di "cooperazione rafforzata nelle attività di esecuzione della rogatoria internazionale anche attraverso per esempio la selezione dei documenti che possono essere di interesse per l'autorità giudiziaria italiana". Lo ha riferito il procuratore capo della Repubblica di Roma Francesco Lo Voi al termine dell'incontro con la procuratrice generale del Vallese Béatrice Pilloud.