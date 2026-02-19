Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Procuratore Roma, sulla strage di Crans 'cooperazione rafforzata

AA

BERNA, 19 FEB - Tra le procure di Roma e Sion è stato raggiunto un accordo di "cooperazione rafforzata nelle attività di esecuzione della rogatoria internazionale anche attraverso per esempio la selezione dei documenti che possono essere di interesse per l'autorità giudiziaria italiana". Lo ha riferito il procuratore capo della Repubblica di Roma Francesco Lo Voi al termine dell'incontro con la procuratrice generale del Vallese Béatrice Pilloud.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BERNA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario