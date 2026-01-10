Procuratore Iran, 'tutti i manifestanti rischiano la pena di morte'

ROMA, 10 GEN - Tutti i manifestanti alle proteste che dilagano in Iran saranno accusati di essere "nemici di Dio" ("mohareb"), reato punibile con la pena di morte: lo ha dichiarato il procuratore generale del Paese, Mohammad Movahedi Azad, come riportato dai media statali iraniani, ripreso da Sky News. L'accusa si applicherebbe sia ai "rivoltosi e terroristi" che hanno danneggiato la proprietà e minato la sicurezza, sia a coloro che li hanno aiutati, ha affermato Movahedi Azad.