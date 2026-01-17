Giornale di Brescia
Procuratore Iran, 'nessuno stop alle esecuzioni, da Trump sciocchezze'

ROMA, 17 GEN - Il procuratore di Teheran, Ali Salehi, ha respinto le affermazioni del presidente Donald Trump sulla revoca delle condanne a morte per centinaia di prigionieri in Iran, definendole "sciocchezze inutili e infondate", secondo quanto riportato dai media anti-regime Iran International e IranWire e dall'organizzazione Hrana. "Dovrebbe farsi gli affari suoi", ha affermato Salehi, sottolineando che la risposta della magistratura ai manifestanti sarà "decisa, deterrente e rapida". Senza fornire dettagli specifici, il procuratore ha riferito che sono state emesse incriminazioni in molti casi legati alle proteste e che i fascicoli sono stati inviati in tribunale per il processo.

