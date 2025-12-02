Giornale di Brescia
Procura Prato, droni contro abbandono illecito rifiuti di notte

FIRENZE, 02 DIC - Videosorveglianza aerea, con l'impiego di quattro droni, di cui uno dotato di termocamera a infrarossi, per indagini di polizia ai fini di contrastare il diffuso fenomeno dell'abbandono illecito di rifiuti a Prato nelle ore notturne. Lo prevede un progetto sperimentale, della durata di quattro settimane, frutto di un protocollo d'intesa siglata tra la procura di Prato, guidata da Luca Tescaroli, e la società Estra. L'intesa prevede anche la realizzazione di una stazione mobile di comando dotata di gruppo elettrogeno e monitor per il controllo in tempo reale dei voli e delle riprese. L'impiego della sofisticata strumentazione, si spiega dalla procura, consentirà l'individuazione anche in orario notturno delle targhe e dei volti, superando così le difficoltà nell'impiego di telecamere classiche nel contrasto all'abbandono notturno dei rifiuti. I costi saranno sostenuti da Estra. La polizia giudiziaria che verrà impiegata è costituita dal Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale (Nipaf) e dal Nucleo operativo ecologico di Firenze (Noe) dei carabinieri.

