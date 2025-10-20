Giornale di Brescia
Procura Perugia, nessun indagato per omicidio giovane

PERUGIA, 20 OTT - Nessun iscritto nel registro degli indagati e quindi nessun latitante per l'omicidio a Perugia di Hekuran Cumani, il ventitreenne di Fabriano colpito con una coltellata. Lo specifica la Procura di Perugia che ha diffuso un comunicato stampa firmato dal capo dell'Ufficio Raffaele Cantone. Smentendo la notizia comparsa sul web secondo cui sarebbe stato individuato l'autore del delitto. "Fermo restando il doveroso rispetto per la libertà di stampa e di informazione - si legge nel comunicato -, la propagazione di informazioni non veritiere in questa fase particolarmente delicata delle indagini rischia di creare non pochi problemi al complesso e delicato lavoro investigativo che, senza sosta e fin dalle prime ore di sabato, stanno svolgendo il magistrato di turno dell'ufficio e i poliziotti della squadra mobile di Perugia".

PERUGIA

