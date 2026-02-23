Procura Milano, a Rogoredo l'arma è stata messa dopo accanto alla vittima

(v. 'Ucciso a Rogoredo, fermato il...' delle 9.26) MILANO, 23 FEB - Il fermo di Carmelo Cinturrino si fonda sulle indagiini della Squadra Mobile e del Gabinetto regionale di Polizia scientifica della Polizia di Stato, con il coordinamento dalla Procura, e "determinante è stato accertare che la vittima", Abderrahim Mansouri, marocchino di 28 anni, quando è stata colpita "non impugnava alcuna arma, che è stata portata e posta accanto al corpo in una fase successiva". "A questo si aggiungono - scrive la Procura - le risultanze delle escussioni testimoniali, interrogatori, analisi delle telecamere e di dispositivi telefonici ed accertamenti di natura tecnico scientifica, che hanno permesso di ricostruire la dinamica dell'evento".