Procura Germania, ucraino di Nord Stream estradato dall'Italia

BERLINO, 27 NOV - Serhii Kuznietzov, il 49enne ucraino sospettato di essere coinvolto nell'attentato al gasdotto di Nord Stream, è arrivato in Germania, in seguito alla procedura di estradizione eseguita dall'Italia. Lo ha confermato all'ANSA una portavoce della procura federale tedesca. Nei giorni scorsi la Cassazione aveva rigettato il ricorso contro il provvedimento della Corte d'Appello di Bologna, confermando la consegna alla Germania dell'ex militare ucraino arrestato su mandato europeo emesso dalla stessa Germania lo scorso agosto in provincia di Rimini.

BERLINO

