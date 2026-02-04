Procura di Roma ascolterà i feriti italiani di Crans-Montana

ROMA, 04 FEB - La Procura Roma, nell'ambito dell'indagine avviata sulla strage di Crans-Montana, ha delegato la Squadra Mobile per ascoltare, quando le loro condizioni lo permetteranno, i feriti italiani del rogo che ha causato 41 morti. Nel procedimento, coordinato dal procuratore Francesco Lo Voi, dall'aggiunto Giovanni Conzo e dal sostituto Stefano Opilio, si procede per disastro colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni aggravate. Gli inquirenti acquisiranno anche la documentazione clinica relativa ai feriti che sono stati ricoverati al Niguarda a Milano. Intanto, l'incontro tra i pm svizzeri e quelli italiani avverrà, a meno di cambiamenti dell'ultim'ora, il 19 febbraio. In quella sede, in base a quanto si apprende, si affronterà il tema relativo alla squadra investigativa comune tra i Paesi coinvolti nella tragedia. A piazzale Clodio si è in attesa dei primi documenti in risposta alla rogatoria inviata il 13 gennaio. Gli inquirenti hanno chiesto agli omologhi elvetici gli atti relativi all'attività istruttoria svolta. L'iscrizione nel registro dei gestori del locale La Costellation, Jaques e Jessica Moretti, avverrà dopo la trasmissione dei documenti, così come per le altre posizioni. Per quanto riguarda l'invio di un team investigativo - di cui faranno parte agenti della Squadra Mobile e dei Vigili del Fuoco - al momento i pm di Roma non hanno ricevuto comunicazioni in risposta a quanto contenuto nella rogatoria.