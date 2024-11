Procura di Bolzano, 'morte di Matilde Lorenzi fatto accidentale'

Matilde Lorenzi, giovane promessa dello sci azzurro, in una foto diffusa dalla Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi), 28 ottobre 2024. ANSA/ FISI +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++