Procura, da Sempio annullamento furioso di Chiara

MILANO, 10 MAG - Per la Procura di Pavia, dopo il rifiuto di Chiara Poggi dell'approccio sessuale da parte di Andrea Sempio, ci fu da parte dell'uomo "un'aggressione che diventa cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta". I pm di Pavia l'hanno contestato all'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nell'interrogatorio del 6 maggio nel quale Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere