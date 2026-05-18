Processo su due blitz di Ultima Generazione, assoluzioni e condanne

MILANO, 18 MAG - Assoluzioni per "particolare tenuità del fatto" per aver versato, nel novembre del 2022, sacchi di farina sull'auto dipinta da Andy Warhol, opera esposta alla Fabbrica del Vapore, e condanne a 4 mesi, invece, per aver gettato della vernice arancione contro i basamenti e alcune colonne dell'Arco della Pace il 15 novembre 2023. Si è chiuso così in primo grado il processo a Milano in cui erano finiti imputati undici attivisti del movimento ambientalista Ultima Generazione, accusati di imbrattamento di beni culturali e difesi dagli avvocati Gilberto Pagani e Daniela Torro. Lo ha deciso la giudice della quarta sezione penale, Mariapia Blanda, al termine del dibattimento in cui erano confluiti due dei tanti blitz messi a segno negli ultimi anni dai giovani di Ultima Generazione, a volte assolti, altre volte condannati, a seconda dei casi e delle imputazioni, nei vari processi. Per il capitolo dell'imbrattamento dell'Arco della Pace si era costituita parte civile la Soprintendenza per i beni culturali. Nel giugno 2024 a Milano erano stati assolti cinque giovani del movimento imputati per essersi incollati al basamento di una statua di Boccioni al Museo del '900, nel luglio del 2022.