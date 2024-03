Processo Grillo Jr, femministe in piazza a Tempio per l'8 marzo

TEMPIO PAUSANIA, 07 MAR - Hanno scelto Tempio Pausania, sede del processo per il presunto stupro di gruppo che vede imputati Ciro Grillo e tre suoi amici genovesi, per manifestare in occasione dell'8 marzo, Giornata internazionale della donna. Le associazioni Non una di meno Nord Sardegna, Prospettiva Donna, Noi donne 2005, Movimento Omosessuale Sardo e altre sigle femministe scenderanno in piazza Gallura alle 10.30 per mettere al centro l'urgenza di contrastare la vittimizzazione secondaria delle donne che hanno subito violenza. Nel mirino, in particolare, l'ampio risalto dato dalla stampa al processo in corso - udienze oggi e domani - con il contraddittorio tra gli avvocati della difesa dei 4 imputati e le due presunte vittime, la studentessa italo norvegese che denunciò i fatti e l'allora sua amica milanese, che era con lei nella villa dei Grillo a Porto Cervo la notte dell'estate 2019. Le promotrici della manifestazione annunciano che intendono esprimere solidarietà alla principale accusatrice esponendo in piazza anche degli striscioni. "Ancora troppo spesso - denunciano - la violenza di genere viene normalizzata e le donne, che hanno il coraggio di denunciare, vengano rivittimizzate, tanto che la Corte Europea dei diritti umani ha più volte condannato l'Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza di genere",