Processo due ex Syensqo: legale parte civile, ci sono trattative bonifica

ALESSANDRIA, 12 MAR - "La difesa del ministero dell'Ambiente ha dato atto della pendenza di trattative dirette alla bonifica del sito, che è poi l'obiettivo fondamentale. Quindi ne prendiamo atto, ovviamente con soddisfazione. L'udienza è stata rinviata al 3 e al 25 giugno". A parlare è Vittorio Spallasso, uno degli avvocati di parte civile nel procedimento contro due ex dirigenti Syensqo (ex Solvay). "Oggi ci si poteva magari aspettare, visto che sono in corso da tempo, un aggiornamento sullo stato di queste trattative - prosegue il legale - ma il processo va avanti indipendentemente poi dalle attività di bonifica. Quindi siamo soddisfatti, come parte civile, della fissazione a giugno, dove la fase dell'udienza preliminare dovrebbe essere definita. In ogni caso l'obiettivo primario è riuscire davvero a eliminare l'impatto ambientale del polo chimico". Complessivamente come parti civili sono rimaste Wwf, Legambiente Nazionale, Legambiente Circolo Ovadese, Camera del lavoro, Regione, ministero e alcune persone fisiche.