Processo Becciu, annullata l'udienza di domani

CITTÀ DEL VATICANO, 05 FEB - Ancora un colpo di scena nel processo di appello sui fondi riservati della Segreteria di stato vaticana, il cui principale imputato è il cardinale Angelo Becciu. Il presidente della Corte di appello, monsignor Alejandro Arellano Cedillo, ha chiuso inaspettatamente il dibattimento di oggi svoltosi dalle 9:15 alle 14 e durante il quale hanno preso la parola per le controrepliche sia le difese sia le parti civili (Ior, Segreteria di Stato e Apsa) annunciando che "la Corte si riserva di deliberare" su tutte le questioni sollevate annullando così l'udienza di domani, già programmata. La Corte dovrà ora emettere una ordinanza sui vari punti sollevati: dalla richiesta di invalidare l'intero processo di primo grado, a quella di acquisire le carte del caso Striano, a quelle relative alle chat e agli omissis che hanno coinvolto Francesca Immacolata Chaouqui, Genoveffa Ciferri, mons. Alberto Perlasca e membri della Gendarmeria.