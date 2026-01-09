Giornale di Brescia
Processo Amato, confermato l'ergastolo all'ex medico della Virtus

BOLOGNA, 09 GEN - Anche per la Corte di assise di appello di Bologna Giampaolo Amato, ex medico della Virtus, va condannato all'ergastolo per gli omicidi della moglie Isabella Linsalata, ginecologa di 62 anni, morta tra il 30 e il 31 ottobre 2021, e della suocera Giulia Tateo, 87 anni, deceduta 22 giorni prima della figlia. I giudici hanno infatti confermato la sentenza di primo grado, accogliendo la richiesta della Procura generale. In ipotesi di accusa le due donne sono state assassinate con un mix di farmaci.

BOLOGNA

