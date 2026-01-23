Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Processo ad ex sottosegretario Galati, chiesta condanna a cinque anni

AA

CATANZARO, 23 GEN - La condanna a cinque anni di reclusione é stata chiesta a carico dell'ex sottosegretario Giuseppe Galati nel processo in corso a Catanzaro, in Tribunale, in cui é imputato di abuso d'ufficio e peculato. La richiesta é stata avanzata dal sostituto procuratore di Catanzaro Graziella Viscomi, pubblico ministero nel dibattimento. Galati, oggi vicepresidente vicario di Noi Moderati, è accusato, in particolare, di avere distratto fondi dall'ente in house della Regione Calabria "Calabresi nel mondo", già in liquidazione. L'assoluzione é stata chiesta, invece, nei confronti di Mariangela Cairo, ex collaboratrice dell'ente in house. I fatti contestati a Galati risalgono al 2012 e riguardano, oltre alla distrazione di fondi, anche presunte assunzioni di favore nell'ente "Calabresi nel mondo" e la violazione dello statuto della fondazione, che prevedeva la gratuità degli incarichi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CATANZARO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario