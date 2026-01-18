Giornale di Brescia
Procaccini (Ecr), 'contrari all'uso dello scudo anti coercizione'

BRUXELLES, 18 GEN - "Noi siamo contrari alle escalation. Siamo per la distensione dei toni e lo strumento anti coercizione non va in questo senso. L'accordo sui dazi Usa-Ue è in vigore da agosto e, contrariamente alle preoccupazioni di molti, è stato fruttuoso per entrambe le parti". Lo ha detto Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo Ecr al Parlamento Europeo, rispondendo a una domanda dell'ANSA riguardo alla posizione di Ecr sull'uso dello strumento anti-coercizione e su un possibile stop dell'accordo Usa-Ue sui dazi.

BRUXELLES

